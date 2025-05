agenzia

'Attacchi a Ras Isa, Hodeidah e Salif, controllati dagli Houthi'

TEL AVIV, 11 MAG – L’Idf ha diramato un avviso di evacuazione “urgente” per tre porti controllati dagli Houthi nello Yemen, in vista di possibili attacchi aerei. In un post su X, il portavoce in lingua araba, intima a chi si trova nei porti di Ras Isa, Hodeidah e Salif sulla costa occidentale di evacuare.

