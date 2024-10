Idf, ieri colpiti 175 obiettivi terroristici a Gaza e in Libano

agenzia

'Eliminati oltre 65 terroristi di Hezbollah nel sud del Libano'

ROMA, 20 OTT – L’Aeronautica militare israeliana ha colpito ieri circa 175 obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza e in Libano, mentre proseguono gli scontri ravvicinati sul terreno sia in Libano sia nella Striscia: lo ha reso noto l’esercito (Idf) in un comunicato. Tra gli obiettivi colpiti ci sono depositi di armi, pozzi di lancio e infrastrutture terroristiche di Hamas ed Hezbollah, si legge nella nota pubblicata su Telegram. L’Aeronautica “ha colpito ed eliminato oltre 65 terroristi Hezbollah nel sud del Libano e ha colpito decine di obiettivi terroristici di Hezbollah, comprese cellule terroristiche, lanciatori diretti verso civili israeliani e siti di infrastrutture terroristiche – prosegue l’Idf -. Le truppe dell’Idf continuano l’attività operativa nelle parti settentrionale, meridionale e centrale della Striscia di Gaza. Le truppe hanno eliminato decine di terroristi nel corso di scontri ravvicinati a terra e attacchi aerei, hanno smantellato numerose infrastrutture terroristiche e hanno confiscato grandi quantità di armi. Nel sud della Striscia di Gaza, le truppe hanno identificato una cellula terroristica operante nell’area e, in collaborazione con l’aviazione, hanno eliminato i terroristi durante uno scontro ravvicinato”.

