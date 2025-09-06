Idf intima a residenti di Gaza City di spostarsi verso sud

agenzia

L'Onu stima ci sia un milione di persone, 'imminente disastro'

(ANSA-AFP) – GERUSALEMME, 06 SET – L’esercito israeliano (Idf) ha esortato la popolazione di Gaza City a evacuare la città e a spostarsi urgentemente verso sud, verso una “zona umanitaria”. “A partire da adesso, e per facilitare la partenza dei residenti della città, dichiariamo l’area (costiera) di Al-Mawasi (nel sud della Striscia di Gaza) zona umanitaria”, annuncia un messaggio in arabo dell’Idf. “Ai residenti di Gaza City e a tutti coloro che vi si trovano: approfittate di questa opportunità per trasferirvi senza indugio nella zona umanitaria e unirvi alle migliaia di persone che vi si sono già recate”, si legge ancora nel messaggio urgente pubblicato sui social media dal colonnello Avihai Adraee, portavoce dell’esercito israeliano per la lingua araba. L’Onu stima il numero di persone presenti nell’area di Gaza City in circa un milione e avverte di un imminente “disastro” per l’offensiva militare sulla città capoluogo di Gaza. (ANSA-AFP).

