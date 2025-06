Idf, le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio

agenzia

'Colpite direttamente dal missile e distrutte'

TEL AVIV, 24 GIU – Secondo l’indagine preliminare del Comando del fronte interno dell’Idf, il missile balistico lanciato dall’Iran contro il sesto piano di un complesso residenziale a Beersheva ha colpito direttamente due stanze di sicurezza, uccidendo le persone al loro interno. Tre membri di una famiglia sono stati uccisi in una delle stanze di sicurezza, mentre la quarta vittima è stata uccisa nella seconda stanza blindata. Le stanze rinforzate sono progettate per resistere all’onda d’urto dei missili balistici e delle schegge, ma non a un colpo diretto di una grande testata esplosiva.

