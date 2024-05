Idf, nel raid a Rafah colpito un compound di Hamas

agenzia

'A conoscenza di notizie secondo cui civili sono rimasti feriti'

ROMA, 26 MAG – “Poco tempo fa, un aereo dell’Idf ha colpito un compound di Hamas a Rafah in cui operavano importanti terroristi di Hamas. L’attacco è stato effettuato contro obiettivi legittimi secondo il diritto internazionale, utilizzando munizioni precise e sulla base di precise informazioni di intelligence che indicavano l’uso dell’area da parte di Hamas”. Lo afferma l’Idf in una nota in riferimento all’attacco di questa sera su Rafah. “L’Idf è a conoscenza delle notizie che indicano che a seguito dell’attacco e dell’incendio scoppiato diversi civili nella zona sono rimasti feriti. L’incidente è in fase di revisione”, conclude la nota.

