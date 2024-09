Idf, oltre 100 razzi lanciati dal Libano questa mattina

agenzia

Servizi di emergenza a lavoro per spegnere gli incendi

GERUSALEMME, 22 SET – L’esercito israeliano ha dichiarato che più di 100 razzi sono stati lanciati dal Libano nelle prime ore di stamane, aggiungendo che i servizi antincendio stavano lavorando per spegnere gli incendi provocati dai proiettili caduti. L’esercito ha affermato che “circa 85 razzi sono stati identificati mentre dal Libano arrivavano in territorio israeliano” a partire da poco dopo le 6 del mattino locali, mentre in un precedente attacco iniziato poco prima delle 5 del mattino, “circa 20 razzi sono stati identificati mentre arrivavano dal Libano”.

