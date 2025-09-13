Sfoglia il giornale

Idf, oltre 250mila persone hanno lasciato Gaza City

Dopo che Israele ha intensificato l'attacco

Di Redazione |

ROMA, 13 SET – L’esercito israeliano ha dichiarato che più di 250.000 persone hanno lasciato Gaza City per spostarsi in altre parti del territorio nelle ultime settimane, da quando ha intensificato l’attacco al più grande centro urbano di Gaza. “Secondo le stime dell’IDF, più di un quarto di milione di residenti di Gaza City si sono trasferiti fuori città per la propria sicurezza”, ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell’esercito, il colonnello Avichay Adraee, su X.

