Idf, respinto attacco in larga scala, uccisi 10 terroristi

Nel sud di Gaza, tre soldati feriti, uno gravemente

ROMA, 20 AGO – Le Forze di Difesa israeliane hanno riferito di aver subito un attacco ‘in larga scala’ nel sud di Gaza. “Stamattina – riporta l’esercito in una nota – oltre quindici terroristi hanno sparato e lanciato missili anticarro e hanno tentato di infiltrarsi in una posizione fortificata del 90/o battaglione, Brigata Kfir, nella zona di Khan Yunis. Le truppe sono riuscite a eliminare dieci terroristi armati in un combattimento ravvicinato, supportate da attacchi aerei dell’Iaf”. Tre soldati sono rimasti feriti, uno in modo grave. “L’ attacco è ancora in corso e le truppe continuano a operare per eliminare i terroristi”, dice l’Idf.

