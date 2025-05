Idf smentisce spari sui civili nel centro di aiuti a Gaza

agenzia

(ANSA-AFP) – TEL AVIV, 28 MAG – “L’esercito israeliano non ha sparato sui civili ieri nel centro di distribuzione aperto dalla Gaza Foundation” vicino Rafah, nel sud di Gaza. “I soldati israeliani hanno “sparato colpi di avvertimento in aria, nell’area esterna al sito, in nessun modo verso le persone”, ha dichiarato all’Afp il portavoce dell’esercito Olivier Rafowicz rispondendo dopo che l’Idf è stato sollecitato da un funzionario delle Nazioni Unite che aveva riferito di numerosi feriti da arma da fuoco. “Stiamo verificando le informazioni dell’Onu. Al momento non abbiamo informazioni in merito”,ha detto il portavoce. (ANSA-AFP).

