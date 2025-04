Idf, ‘uccisi un soldato e un agente negli scontri a Gaza’

agenzia

Media: 'Avvenuti ieri nel quartiere Shejaiya della città'

ROMA, 26 APR – Un soldato dell’esercito israeliano e un agente della polizia sono stati uccisi durante gli scontri nel quartiere Shejaiya della città di Gaza ieri pomeriggio. Lo hanno annunciato l’esercito e la polizia, scrive The Times of Israel. Il soldato ucciso è il capitano Ido Voloch, 21 anni mentre l’agente di polizia è il sergente Neta Yitzhak Kahane della polizia di frontiera. Secondo un’indagine iniziale delle Idf, durante le operazioni a Shejaiya, truppe della Brigata di fanteria di riserva di Gerusalemme e membri dell’unità Yamas della polizia hanno teso un’imboscata in un edificio.

