Idf,vietati oggi lavori agricoli in zone a ridosso di Gaza

'Per sicurezza nelle aree israeliane di confine con la Striscia'

TEL AVIV, 08 MAG – I lavori agricoli vicino alla barriera di sicurezza con Gaza non devono essere effettuati oggi . Lo ha stabilito l’Idf in base ad “una valutazione di sicurezza”. “Le attività all’esterno nelle comunità vicino la Striscia da 0 a 4 chilometri dal confine – ha aggiunto l’esercito – dovranno avere un permesso dalla Brigate regionale”. Nelle zone a ridosso della Striscia ieri sono risuonate più volte le sirene di allarme per i razzi da Gaza.

