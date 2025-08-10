Ieri 5 morti per fame a Gaza, finora deceduti 100 bambini

Atrocità

Ministero Salute: dall'inizio della guerra 217 vittime per malnutrizione

Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas afferma che nelle ultime 24 ore gli ospedali della Striscia hanno registrato cinque nuovi decessi causati dalla fame e dalla malnutrizione, tra cui due bambini. Il dato, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, porta il bilancio totale delle vittime della fame e della malnutrizione a 217 dall’inizio delle ostilità, tra cui 100 bambini.

