Atrocità

Ieri 5 morti per fame a Gaza, finora deceduti 100 bambini

Ministero Salute: dall'inizio della guerra 217 vittime per malnutrizione

Di Redazione |

Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas afferma che nelle ultime 24 ore gli ospedali della Striscia hanno registrato cinque nuovi decessi causati dalla fame e dalla malnutrizione, tra cui due bambini. Il dato, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, porta il bilancio totale delle vittime della fame e della malnutrizione a 217 dall’inizio delle ostilità, tra cui 100 bambini.

