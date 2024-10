Iila e Rep.Dominicana a difesa della cultura latinoamericana

agenzia

Tra le iniziative, un corso su ruolo caschi blu nelle catastrofi

ROMA, 15 OTT – Un impegno congiunto per la salvaguardia dell’immenso patrimonio culturale dell’America Latina è stato preso dal governo della Repubblica Dominicana insieme all’Istituto italo-latino americano (Iila) nel corso di un incontro tra la presidente dell’Iila, Antonella Cavallari, e la ministra dominicana della Cultura, Milagros Germán Olalla. Al centro della riunione, l’ampio ventaglio di iniziative che Iila realizza in ambito culturale, in particolare quelle legate alla salvaguardia del patrimonio culturale come il corso ‘I Caschi Blu della Cultura. Il Patrimonio Culturale in caso di catastrofe: rischi e interventi di sicurezza’ che l’Organizzazione sta portando avanti già da due anni, con il finanziamento della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri italiano, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. Nell’edizione del 2023, svoltasi in Messico, la Repubblica Dominicana ha partecipato con grande interesse insieme ad altri 7 Paesi latinoamericani, condividendo l’obiettivo di creare una task force italo-latinoamericana per la protezione del patrimonio culturale. Nell’ambito di questa prima edizione, sono state delineate metodologie di azione in scenari di emergenza sul territorio di ciascun Paese partecipante, al fine di proteggere il patrimonio culturale esposto a rischi in caso di disastri naturali o provocati dall’uomo, lavoro che ha poi trovato seguito nell’edizione del 2024 in Brasile. Come sottolineato da Cavallari durante l’incontro, “in virtù dell’ottima collaborazione con questo Paese membro, si potrebbe lavorare congiuntamente per dare seguito e continuità ad iniziative di questo genere”. La ministra Germán Olalla ha assicurato la sua piena disponibilità a collaborare in tal senso, confermando che anche per il suo ministero la salvaguardia dell’immenso patrimonio culturale della regione è una priorità.

