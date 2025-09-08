‘Il 57% degli americani boccia Trump’, il sondaggio Nbc

agenzia

I giudizi più severi sul presidente Usa su economia e salute

WASHINGTON, 07 SET – Il giudizio degli americani sulle prestazioni del presidente Donald Trump è negativo, nonostante le numerose iniziative della sua amministrazione su dazi, immigrazione e salute pubblica. Lo rivela l’ultimo sondaggio Nbc News Decision Desk, condotto da SurveyMonkey. Poco più di quattro americani su 10 (43%) approvano l’operato di Trump, in linea con una rilevazione di giugno, mentre il 57% la disapprova. I giudizi più severi riguardano le questioni economiche, con solo il 41% che approva la sua gestione del commercio e solo il 31% quella dell’inflazione. Ma anche sui vaccini, rispetto ai quali c’è un forte sostegno bipartisan. “Chicago è un posto molto pericoloso e abbiamo un governatore a cui non importa nulla della criminalità. Posso risolvere la questione molto rapidamente ma prenderò una decisione su come procedere nei prossimi due giorni”. Lo ha detto Trump parlando con i giornalisti, sostenendo che “a Washington in un arco di 12 giorni abbiamo praticamente risolto il problema della criminalità”. Dopo il raid nella fabbrica Hyundai in Georgia che ha portato all’arresto di oltre 300 operai sudcoreani, Trump avverte le aziende straniere di assumete lavoratori “legali”. “Invito tutte le aziende straniere che investono negli Stati Uniti a rispettare le leggi sull’immigrazione del nostro Paese. I vostri investimenti sono benvenuti e vi incoraggiamo a impiegare legalmente i vostri dipendenti più brillanti, dotati di grande talento tecnico, per realizzare prodotti di livello mondiale”, ha scritto il presidente su Truth. “Faremo in modo che ciò sia possibile in modo rapido e legale. In cambio, vi chiediamo di assumere e formare lavoratori americani. Insieme, lavoreremo tutti duramente per rendere il nostro Paese non solo produttivo, ma anche più unito che mai”, ha aggiunto Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA