Il 6 maggio la roadmap Ue per l’addio all’energia russa

agenzia

Von der Leyen: 'Tra 2 settimane misure su combustibili fossili'

BRUXELLES, 24 APR – “Abbiamo tagliato i finanziamenti per l’economia di guerra russa e rafforzato la nostra sicurezza energetica. Ma c’è ancora molto da fare. Tra due settimane il commissario Ue per l’Energia, Dan Jorgensen, presenterà una tabella di marcia con misure concrete per eliminare gradualmente tutte le importazioni di combustibili fossili russi. In modo da non dipendere più da una potenza ostile per il nostro fabbisogno energetico”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al summit sulla sicurezza energetica a Londra, citando la tabella di marcia attesa il 6 maggio.

