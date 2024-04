Il Belgio valuta la task force Ue in vista delle europee

agenzia

Proteggere il voto da disinformazione russa, attiva per 2 mesi

BRUXELLES, 19 APR – La presidenza belga sta valutando l’attivazione dell’Ipcr – il dispositivo integrato per la risposta politica alle crisi dell’Unione Europea – per proteggere il processo elettorale dalla disinformazione russa in vista del voto di giugno. Lo fanno sapere fonti qualificate. L’idea è stata discussa all’ultimo Consiglio Europeo e ha raccolto l’approvazione dei leader. La presidenza ora sta conducendo ulteriori analisi tecniche. L’Ipcr favorisce “un processo decisionale rapido e coordinato a livello politico dell’Ue” in caso di crisi gravi e complesse ed è stata attivata ad esempio per il Covid o la guerra in Ucraina.

