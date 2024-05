Il Brasile blinda la sua frontiera col Venezuela e la Guyana

agenzia

Di fronte al rischio di un'azione di Caracas per l'Essequibo

SAN PAOLO, 22 MAG – Le autorità brasiliane stanno spostando armi e equipaggiamento per rafforzare la difesa della frontiera del Roraima e dissuadere da sconfinamenti in un’eventuale azione di Caracas per occupare l’Essequibo, il territorio della Guyana ricco di petrolio, che il governo di Nicolas Maduro si è già unilateralmente annesso sulla carta. Secondo un rapporto pubblicato la settimana scorsa dal think tank Usa Centre for Strategic and International Studies (Csis), basato su immagini satellitari, il Venezuela sta lavorando all’espansione di una base militare e di una pista di atterraggio ed ha spostato le forze navali in posizioni strategiche: tutti indizi che sembrano preludere al rischio di un’azione in Guyana. Il Brasile, per parte sua, ha inviato nel Roraima decine di veicoli corazzati per il trasporto di truppe e da ricognizione, oltre a missili antiaerei e anticarro, munizioni, mortai e mitragliatrici.

