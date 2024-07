Il Brasile non invierà più osservatori elettorali in Venezuela

agenzia

Dopo le critiche di Maduro al sistema elettorale brasiliano

RIO DE JANEIRO, 25 LUG – In risposta alle accuse lanciate dal presidente venezuelano, Nicolas Maduro, contro il sistema elettorale brasiliano, il Supremo tribunale elettorale del Brasile (Tse) ha cancellato l’invio della missione di osservatori che avrebbe seguito le elezioni presidenziali del 28 luglio. “La Corte elettorale brasiliana non ammette che, in Patria o all’estero, attraverso dichiarazioni o atti irrispettosi dell’equità del processo elettorale, si squalifichino con menzogne ;;la serietà e l’integrità delle elezioni e delle urne per il voto elettronico in Brasile”, si legge in una nota del Tse. Nel corso di un comizio elettorale, il presidente uscente e alla ricerca di un terzo mandato presidenziale ha criticato, senza fornire prove, il sistema elettorale brasiliano – oltre che quello di Stati Uniti e Colombia – affermando che “in Brasile, non una sola scheda elettorale viene controllata”, prima di aggiungere che il Venezuela ha “il miglior sistema elettorale del mondo” che garantisce vari livelli di verifica dei voti espressi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA