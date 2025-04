Il Brasile ricorda i militari che aiutarono a liberare l’Italia

agenzia

Il presidente Lula partecipa all'80/mo anniversario della Feb

BRASILIA, 16 APR – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione della Giornata dell’Esercito e dell’80mo anniversario della Forza di spedizione brasiliana (Feb) in Italia, quando nel 1945, durante la Seconda guerra mondiale, oltre 25mila militari partirono dal Paese sudamericano per contribuire alla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. La forza fu particolarmente attiva in Toscana, nelle zone della lucchesia e del pistoiese. La cerimonia si è tenuta presso il quartier generale dell’Esercito, a Brasilia, ed ha visto la partecipazione del comandante Tomás Paiva, e del ministro della Difesa, José Múcio Monteiro. “Nel 2025, un altro risultato storico riempie di orgoglio i soldati di Caxias: la celebrazione dell’80/mo anniversario della vittoria della Feb nel teatro operativo europeo durante la Seconda Guerra Mondiale (…), quando 25mila coraggiosi soldati brasiliani attraversarono l’Atlantico per difendere gli ideali di libertà e democrazia, affrontando le dure condizioni dei campi di battaglia in Italia”, ha detto il comandante dell’esercito nel suo intervento. Durante la cerimonia, alla quale Lula non ha preso la parola, Paiva ha sottolineato che il Brasile deve essere preparato a uno scenario geopolitico in rapida trasformazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA