Il bulldog Babydog conquista la convention repubblicana

Sul palco seduta su una sedia di pelle, 'grazie per i dolcetti'

NEW YORK, 17 LUG – Babydog sale sul palco e ruba la scena a tutti i grandi nomi della convention repubblicana. Una bulldog di 27 chili di proprietà del governatore della West Virginia Jim Justice, Babydog ha conquistato subito il pubblico: seduta su una sedia di pelle ha incassato applausi e una pioggia di complimenti. “So che molti di voi vogliono incontrare la mia piccola amica”, ha detto sorridendo Justice sul palco insieme al suo cane. “Ci fa sorridere e vuole bene a tutti”, ha aggiunto il governatore della West Virginia, suggerendo che questo è un messaggio che tutti dovrebbero accogliere. “Cosa potrebbe esserci di più semplice?”, ha aggiunto Justice. Babydog accompagna spesso il suo padrone in aula al Senato della West Virginia, dove da tempo è già una celebrità. Secondo il suo account su X, le sue attività preferite sono: “Jim Justice, le crocchette di Wendy e fare un pisolino”. Dopo la partecipazione alla convention, Babydog ha scritto su X: “Mi ha fatto molto piacere incontrare così tanti di voi alla convention. Grazie per i dolcetti e tutte le foto”.

