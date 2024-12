agenzia

Parla il leader di Hayat Tahrir al-Sham dopo la presa di Damasco

ROMA, 08 DIC – Non c’è spazio per tornare indietro, “il futuro è nostro”. Lo ha detto il leader di Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani, alla Tv di stato siriana, come riferisce la Bbc.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA