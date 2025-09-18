Il cartello shock in Germania: «Qui è vietato l’ingresso agli ebrei»

il caso

E' stato rimosso dopo un po' ma nel frattempo aveva fatto il giro del web. Inchiesta della Polizia

Scandalizza la Germania la vicenda di un piccolo negozio di Flensburg, città nel nord del Paese, dove è stato affisso un cartello in vetrina che vietava l’ingresso agli ebrei. Sul cartello si leggeva anche: «Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto».

Il messaggio è stato rimosso dopo l’intervento della polizia, ma l’immagine aveva già fatto il giro del web, alimentando una forte indignazione pubblica. Il titolare del negozio si è giustificato affermando di aver affisso il cartello spinto da frustrazione per gli eventi in Gaza, senza rendersi conto della portata e delle conseguenze delle sue parole.