Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

il caso

Il cartello shock in Germania: «Qui è vietato l’ingresso agli ebrei»

E' stato rimosso dopo un po' ma nel frattempo aveva fatto il giro del web. Inchiesta della Polizia

Di Redazione |

Scandalizza la Germania la vicenda di un piccolo negozio di Flensburg, città nel nord del Paese, dove è stato affisso un cartello in vetrina che vietava l’ingresso agli ebrei. Sul cartello si leggeva anche: «Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto».

Il messaggio è stato rimosso dopo l’intervento della polizia, ma l’immagine aveva già fatto il giro del web, alimentando una forte indignazione pubblica. Il titolare del negozio si è giustificato affermando di aver affisso il cartello spinto da frustrazione per gli eventi in Gaza, senza rendersi conto della portata e delle conseguenze delle sue parole.

Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta da parte della procura per il reato di istigazione all’odio.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community