Il casino Caesars Palace potrebbe sbarcare a Times Square

agenzia

Polemiche e proteste dei teatri di Broadway

NEW YORK, 13 AGO – Una piccola Las Vegas nel cuore di New York. Tra le varie proposte per costruire un casino’ nella Grande Mela c’è pure il progetto di un Caesars Palace a Times Square. Il sito di uno dei luoghi più famosi della Strip la definisce “l’opportunità di una vita”, ma l’idea ha già creato parecchie polemiche e diversi gruppi dell’area di Times Square hanno espresso stamattina le loro preoccupazioni nel corso di una manifestazione, oltre che durante la prima udienza pubblica sul piano (in programma dalle 10 alle 17). Gli oratori possono presentare le loro dichiarazioni in base all’ordine di arrivo, e chi non è in grado di partecipare di persona può inviare un’email con i commenti. Poco prima dell’inizio della manifestazione, diversi cartelloni digitali dei teatri di Broadway si sono illuminati con la scritta “No Times Square Casino” in concomitanza con la manifestazione della comunità, e si illumineranno nuovamente in segno di opposizione alla proposta nel pomeriggio. “New York ha un’opportunità irripetibile di trasformare Times Square in una destinazione di gioco e intrattenimento di livello globale, proteggendo il motore economico e la capitale culturale del mondo”, scrivono invece gli autori del progetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA