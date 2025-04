Il caso Epstein e il suicidio di Virginia Giuffre: il Principe Andrea resterà lo stesso ai margini della Royal Family

Il caso

Il fratello di Carlo III coinvolto nello scandalo delle vittime del faccendiere pedofilo

È del tutto impossibile una riabilitazione del principe Andrea dopo il suicidio di Virginia Giuffre, una delle vittime del faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein, che aveva accusato a suo tempo il fratello di re Carlo III di abusi sessuali per poi accettare una transazione extragiudiziale multimilionaria tale da risparmiare al reprobo della famiglia reale britannica un imbarazzante processo civile di risarcimento. «La porta al ritorno è saldamente chiusa», ha dichiarato una fonte al tabloid Sun, sottolineando come la pecora nera dei Windsor caduta in disgrazia a fronte di diversi scandali non possa sperare in alcuna forma di ripensamento da parte di Buckingham Palace, anche nel lungo termine.