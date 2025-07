Il Ceo di X Linda Yaccarino lascia: «E’ stata l’occasione della vita»

Social

L'amministratore delegato annuncia il passo indietro dalla piattaforma di Elon Musk senza spiegarne le ragioni

«Dopo due anni incredibili, ho deciso di lasciare» la guida di X, il social di Elon Musk. Lo annuncia l’amministratore delegato Linda Yaccarino annunciando su X il suo passo indietro.

«Quando ho parlato per la prima volta con Elon Musk, sapevo che si sarebbe trattato dell’occasione di una vita. Gli sono grata per aver creduto in me. Sono incredibilmente orgogliosa della squadra di X», ha detto Yaccarino descrivendo la piattaforma come una «vera piazza digitale per tutte le voci. Non avremmo potuto raggiungere» i risultati ottenuti se non fosse stato per il «sostegno dei nostri utenti, dei nostri partner e del team più innovativo al mondo».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA