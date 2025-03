Il Cile consegna alla Cpi informazioni sull’omicidio di Ojeda

agenzia

La Corte Penale Internazionale indaga sui crimini del Venezuela

SANTIAGO DEL CILE, 27 MAR – Il ministro degli Esteri del Cile, Alberto van Klaveren, e il procuratore generale del paese sudamericano, Ángel Valencia, sono all’Aja, in Olanda, per consegnare al procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, informazioni sull’omicidio dell’ex militare venezuelano Ronald Ojeda, avvenuto nel febbraio 2024 a Santiago. Lo riporta il sito all news Biobiochile. Il cancelliere Van Klaveren ha detto che domani 28 marzo fornirà “elementi che dimostrerebbero che il delitto contro l’ex tenente Ronald Ojeda potrebbe essere rilevante nell’indagine della Cpi per la commissione di crimini perpetrati in Venezuela a partire dal 12 febbraio 2014”. Valencia ha detto che “le indagini della Procura ci hanno portato a concludere che le motivazioni dietro l’omicidio di Ronald Ojeda non corrispondono alle caratteristiche tipiche dei reati commessi dal Tren de Aragua. Per questo, abbiamo sostenuto che qui esisteva una motivazione politica”. Per il Procuratore generale cileno “questi precedenti li condivideremo con le autorità della Corte penale internazionale affinché possano aggiungerli all’indagine che stanno già conducendo sui crimini contro l’umanità commessi in Venezuela”. Ojeda, rifugiato politico in Cile, fu sequestrato il 21 febbraio 2024 da sua casa da un gruppo di uomini travestiti da poliziotti cileni ed i suoi resti furono poi trovati sotto un blocco di cemento.

