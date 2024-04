Il Clan del Golfo apre ai negoziati di pace in Colombia

agenzia

Il cartello dei narcos accoglie l'invito del presidente Petro

BOGOTA, 20 MAR – Il Clan del Golfo, uno dei cartelli del narcotraffico più potenti della Colombia, ha accettato l’invito del presidente Gustavo Petro ad avviare un dialogo di pace. Secondo il capo dello Stato – che ha proposto di parlarne alla nuova procuratrice generale, Luz Adriana Camargo – un’eventuale trattativa con il cartello potrebbe far luce sulle economie illecite, dato che il gruppo armato, formato da ex paramilitari ed esponenti delle mafie, è legato al traffico di droga e a quello di migranti. Il Clan del Golfo da parte sua, pur negando le proprie attività illecite, si è detto disposto ad “andare dove ci verrà detto, attraverso le persone che da tempo abbiamo designato a questo scopo”. “Come sottolinea lo stesso presidente, si tratta di una situazione molto difficile e di un cammino complesso, che siamo disposti a percorrere accompagnati dalle comunità”, si legge in un comunicato.

