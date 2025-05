Il Concorde iscritto nel ‘patrimonio storico’ della Francia

agenzia

Dati, 'Simbolo di forza industriale e capacità di innovazione'

PARIGI, 05 MAG – La ministra francese della Cultura, Rachida Dati, ha annunciato l’inserimento oggi nella lista dei monumenti storici della Francia del Concorde numero 1, il celebre aereo franco-britannico che ha segnato la storia dell’aeronautica civile. ”Questo aereo ha incarnato la forza industriale e la capacità di innovazione sul piano aeronautico. E’ stato anche un simbolo della nostra capacità di cooperazione internazionale”, scrive la ministra sul suo profilo X, aggiungendo: ”Questo aereo, pioniere dei voli supersonici, è rimasto iscritto nelle memorie. La sua tutela consentirà di trasmettere alle future generazioni un esempio unico del nostro savoir-faire aeronautico in una visione futurista”. Il Concorde numero 1 è tra i 20 apparecchi prodotti tra il 1967 e il 1979, di cui 18 sono ancora conservati in musei dell’aeronautica o altro. L’ultimo volo del Concorde risale al 2003. Simbolo di lusso, tecnologia, e delle ‘Trente Glorieuses’ (equivalente transalpino del ‘Miracolo italiano’), il jet ha segnato la storia del trasporto aereo, fino al disastro di inizio millennio. Il 25 luglio 2000, il Concorde AF4590, in rotta da Parigi a Ney York, si schiantò poco dopo il decollo su un albergo di Gonesse, nella banlieue di Parigi, causando la morte di 113 persone.

