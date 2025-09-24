In Primo Piano

Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass.

«Il presidente Trump ha affermato che gli ucraini, con il sostegno dell’Europa, saranno in grado di rivendicare le loro terre. La dinamica di ciò che accade al fronte dimostra chiaramente la reale situazione a qualsiasi specialista, anche a quelli poco qualificati. La dinamica è chiara: le nostre truppe stanno avanzando con una certa sicurezza lungo tutta la linea del fronte. Le forze ucraine stanno subendo pesanti perdite»: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass.

