La guerra in Ucraina
Il Cremlino: «Accordo per un incontro tra Trump e Putin nei prossimi giorni»
Un bilaterale su proposta della parte americana
Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e americano Donald Trump dovrebbe tenersi «nei prossimi giorni» su «proposta della parte americana». Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Interfax. «Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidenteVladimir Putin e Donald Trump», ha detto Ushakov. «Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta», ha aggiunto.
Ushakov, ha dichiarato che durante l’incontro di ieri tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, l’inviato Usa «ha accennato” alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che «la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA