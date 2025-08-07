Il Cremlino: «Accordo per un incontro tra  Trump e Putin nei prossimi giorni» 

La guerra in Ucraina

Un bilaterale su proposta della parte americana

Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e americano Donald Trump dovrebbe tenersi «nei prossimi giorni» su «proposta della parte americana». Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Interfax. «Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidenteVladimir Putin e Donald Trump», ha detto Ushakov. «Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta», ha aggiunto.