Il Cremlino avvisa: «Non possiamo permettere le truppe Nato al confine»

il caso

Peskov: «Le garanzie di sicurezza a Kiev sono truppe nemiche»

La Russia non può permettere alla Nato di schierare quelle che di fatto sono le sue truppe in Ucraina e farà del suo meglio per garantirne la sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citatodall’agenzia Tass. «Il tentativo della Nato di trovare una via d’accesso all’Ucraina rappresenta una minaccia per il nostro Paese», ha affermato, parlando di «minaccia ai confini».

«E’ una minaccia per noi, perché la Nato considera la Russia un nemico, come si chiarisce nei suoi documenti. Non possiamo permettere che ciò accada. E faremo tutto il necessario per garantire lanostra sicurezza», ha detto ancora Peskov.

