agenzia

Come riportato in un'esclusiva della Reuters

MOSCA, 24 MAG – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito che il presidente Vladimir Putin sia pronto a un cessate il fuoco in Ucraina sull’attuale linea del fronte, come riportato in un’esclusiva della Reuters che ha citato quattro fonti russe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA