Il Cremlino smentisce contatti tra Putin e Musk

Peskov: 'La notizia del Wall Street Journal totalmente falsa'

MOSCA, 25 OTT – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito come “una notizia totalmente falsa” quella pubblicata dal Wall Street Journal secondo cui Elon Musk terrebbe contatti regolari con il presidente russo Vladimir Putin dalla fine del 2022. Secondo Peskov, l’unico contatto è avvenuto “prima del 2022” con una telefonata in cui Putin e Musk hanno parlato di “tecnologie visionarie, soluzioni per il futuro e indirizzi dello sviluppo tecnologico”.

