Il fondo Usa RedBird annuncia l’acquisizione del Telegraph

agenzia

'Accordo di massima' da 600 milioni per testata conservatrice Gb

LONDRA, 23 MAG – Il fondo d’investimento americano RedBird ha annunciato di aver raggiunto un “accordo di massima” per l’acquisizione del Daily Telegraph, storica testata giornalistica britannica d’orientamento conservatore, per 500 milioni di sterline (595 milioni di euro). L’accordo rappresenta “il più grande investimento” fatto dal fondo “nella stampa britannica in un decennio e inaugura una nuova era di crescita” per il Telegraph, “una testata con 170 anni di storia”, si legge in una nota del fondo. Il gruppo editoriale Telegraph Media Group da circa due anni era al centro di trattative.

