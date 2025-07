Il Giappone declassa l’allerta tsunami nel sud

agenzia

Rimane invariata nelle aree settentrionali

ROMA, 30 LUG – Il Giappone ha declassato l’allerta tsunami per un’ampia fascia dell’arcipelago, ha annunciato oggi l’Agenzia meteorologica del Paese: rimangono invariate, invece, le allerte per le aree settentrionali. Le allerte per la regione orientale del Giappone, Ibaraki, fino alla regione meridionale di Wakayama, sono state declassate ad “avvisi”, si legge sul sito dell’Agenzia.

