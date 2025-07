Il Giappone invaso dai turisti nella prima metà del 2025: 21,5 milioni

il report

I dati governativi diffusi con una domanda di viaggi rimasta elevata anche al di fuori delle stagioni di punta

Il Giappone ha registrato il numero record di 21,5 milioni di visitatori stranieri nella prima metà del 2025, secondo i dati governativi diffusi, con una domanda di viaggi rimasta elevata anche al di fuori delle stagioni di punta. Questo affollamento ha tuttavia creato problemi in relazione al tema molto discusso dell’overtourism e della tenuta del sistema di regole scritte e non scritte che caratterizzano la società giapponese, di fronte al massiccio afflusso di stranieri. Il numero di visitatori nei primi sei mesi dell’anno ha superato il precedente record di 17,78 milioni stabilito nel 2024, secondo l’Organizzazione nazionale del turismo giapponese (JNTO). Nel solo mese di giugno gli ingressi di visitatori stranieri sono stati 3,38 milioni, in aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente e il livello più alto mai registrato per il mese. Per Paese e regione, la Corea del Sud ha rappresentato il maggior numero di visitatori nella prima metà dell’anno con 4,8 milioni, seguita dalla Cina con 4,7 milioni e da Taiwan con 3,3 milioni. Tutti i mercati hanno superato i dati dell’anno precedente, con la Cina che ha fatto segnare un aumento notevole del 53,5%.

