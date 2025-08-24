agenzia
Il governatore dell’Illinois, ‘non c’è nessuna a emergenza’
Pritzker sulle indiscrezioni sul dispiegamento Guardie Nazionale
(V. ‘++ Wp, Pentagono pianifica…’ delle 2:32) (ANSA) – NEW YORK, 23 AGO – “Non c’è nessuna emergenza che richieda il dispiegamento della Guardia nazionale”. Lo afferma JB Pritzker, il governatore dell’Illinois, lo Stato dove si trova Chicago, commentando le indiscrezioni del Washington Post sul piano del Pentagono di schierare militari nella città dei venti, in linea con le indicazioni di Donald Trump.
