Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Il governatore dell’Illinois, ‘non c’è nessuna a emergenza’

Pritzker sulle indiscrezioni sul dispiegamento Guardie Nazionale

Di Redazione |

(V. ‘++ Wp, Pentagono pianifica…’ delle 2:32) (ANSA) – NEW YORK, 23 AGO – “Non c’è nessuna emergenza che richieda il dispiegamento della Guardia nazionale”. Lo afferma JB Pritzker, il governatore dell’Illinois, lo Stato dove si trova Chicago, commentando le indiscrezioni del Washington Post sul piano del Pentagono di schierare militari nella città dei venti, in linea con le indicazioni di Donald Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: