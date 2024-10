Il governo argentino conferma la presenza di Milei al G20 di Rio

agenzia

Il presidente cercherà di dare impulso all'accordo Ue-Mercosur

BUENOS AIRES, 15 OTT – Il governo argentino ha confermato la presenza del presidente ultraliberista Javier Milei al G20 che si terrà a novembre in Brasile, dissipando così i dubbi su una possibile defezione all’evento che sarà ospitato dal presidente progressista, Luiz Inacio Lula da Silva. Lo scorso giugno Milei ha evitato di andare a un vertice del Mercosur e si è rifiutato di chiedere scusa a Lula dopo averlo definito “corrotto e comunista”. Ora resta da sapere il tono del discorso che Milei terrà in un evento al quale parteciperanno anche il presidente americano, Joe Biden, e il presidente cinese, Xi Xinping. La Casa Rosada non scarta comunque incontri bilaterali del presidente argentino con entrambi i leader. Fonti ufficiali hanno inoltre riferito al quotidiano Clarín che Buenos Aires sta lavorando per firmare al vertice un documento che darà impulso all’accordo tra Mercosur e Unione europea.

