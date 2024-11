Il governo del Brasile respinge posizione Carrefour su Mercosur

agenzia

Il ceo si è impegnato a non vendere carni da quel mercato

BRASILIA, 20 NOV – In una dichiarazione ufficiale, il Ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento del Brasile ha replicato al direttore generale di Carrefour in Francia, Alexandre Bompard, che ha annunciato sul suo account di X che la rete di supermercati “si impegna a non vendere carne proveniente dal Mercosur in solidarietà con il mondo agricolo”. Il Brasile, si legge nel comunicato, “deplora tale posizione che, per motivi protezionistici, influisce negativamente sulla comprensione dei consumatori senza alcun criterio tecnico che giustifichi tali dichiarazioni”. Il ministero verdeoro, nel comunicato difende inoltre “la qualità e l’impegno dell’agricoltura brasiliana nei confronti della legislazione e delle buone pratiche agricole, in linea con le linee guida internazionali”. L’Agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni e degli investimenti (ApexBrasil) ha definito la posizione di Bompard “deplorevole”, aggiungendo che non ci sono “motivi ragionevoli per restrizioni sulla carne prodotta nel Mercosur”.

