Il governo filo-Ue polacco ottiene fiducia in Parlamento

(ANSA-AFP) – VARSAVIA, 11 GIU – Il governo filo-europeo polacco ha ottenuto la fiducia in Parlamento, chiesta dal primo ministro Donald Tusk come dimostrazione di forza dopo l’elezione a presidente di un candidato nazionalista. Un totale di 243 parlamentari nei 460 seggi del Parlamento hanno sostenuto la coalizione di Tusk, ottenendo la maggioranza semplice necessaria per la sopravvivenza del governo. (ANSA-AFP).

