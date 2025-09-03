Il governo Gb vuole vietare gli energy drink agli under 16

agenzia

Contengono troppa caffeina, 'dannosi per salute e comportamento'

LONDRA, 03 SET – Il governo laburista britannico ha annunciato una legge per vietare a chiunque abbia meno di 16 anni di acquistare in Inghilterra bevande energetiche come Red Bull, Monster e Prime in negozi, ristoranti, bar, distributori automatici e online, in una nuova stretta per “proteggere la salute dei giovani”. Si stima che fino a un terzo degli adolescenti nel Regno Unito consumi questo tipo di bevande ogni settimana, nonostante la maggior parte dei supermercati abbia già introdotto un divieto in forma volontaria. Il ministro della Sanità Wes Streeting ha affermato che l’iniziativa dell’esecutivo di Keir Starmer vuole rispondere alle preoccupazioni di genitori e insegnanti. Alcune delle bevande più popolari contengono più caffeina di due tazze di caffè e questo può avere ripercussioni non solo sulla salute ma anche sul comportamento. Saranno invece esentate dalla messa al bando le bevande a basso contenuto di caffeina, come la Coca-Cola Light. L’iter del nuovo provvedimento prevede una consultazione di 12 settimane in cui verranno sentiti esperti dei vari settori. Lo chef televisivo Jamie Oliver ha ripetutamente messo in guardia dagli effetti che gli energy drink possono causare. “Stiamo parlando di tre o quattro dosi di espresso in una di queste lattine. Un sacco di zucchero. Quindi un vero incubo”, aveva detto in un video pubblicato su X l’anno scorso. In giugno era entrato in vigore il bando sulla vendita di sigarette elettroniche usa e getta nel Regno nell’ambito di una stretta sul ‘vaping’, a tutela in particolare di giovani e giovanissimi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA