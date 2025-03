Il governo Milei contro la scarcerazione dei manifestanti

agenzia

'La giustizia della porta girevole è la causa dell'insicurezza'

BUENOS AIRES, 13 MAR – Il governo argentino ha criticato la decisione della giustizia di ordinare la scarcerazione dei manifestanti arrestati durante le violenze esplose a margine della protesta organizzata dai pensionati, cui hanno aderito sindacati e ultras delle squadre di calcio. “La giudice Karina Giselle Andrade ha ordinato il rilascio dei 114 detenuti che, insieme a molti altri, hanno distrutto la città di Buenos Aires e attaccato le forze di sicurezza ieri”, ha affermato su X il portavoce presidenziale Manuel Adorni. “La giustizia della porta girevole è direttamente responsabile dell’insicurezza in Argentina. Coloro che si battono per l’impunità in ogni sentenza sono complici”, ha aggiunto. Secondo la tesi del magistrato, gli arresti realizzati dalla polizia in flagranza di reato sono “preclusi” in questo caso in questo caso “essendo in gioco il diritto costituzionale fondamentale di manifestare in modo democratico e quello della libertà di espressione”. Nel corso delle violenze 50 persone sono rimaste ferite tra manifestanti, forze di polizia e giornalisti.

