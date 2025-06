Il leader cileno Boric diventa papà, è nata Violeta

agenzia

Primo bebè presidenziale in oltre 95 anni

SANTIAGO DEL CILE, 26 GIU – Festa grande in Cile per la nascita della figlia di Gabriel Boric, la piccola Violeta: si tratta del primo bebè presidenziale in oltre 95 anni. L’ultimo capo di Stato a diventare padre mentre era in carica era stato Carlos Ibañez del Campo, nel 1930. La piccina è nata poco dopo la mezzanotte nell’unico ospedale universitario pubblico del Paese, la clinica dell’Università del Cile. La nascita è stata ampiamente celebrata da tutto il Paese sui social network.

