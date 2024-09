Il leader dei democratici alla Camera, test cognitivo per Trump

agenzia

Dopo dichiarazioni del tycoon sui migranti che mangiano i cani

NEW YORK, 11 SET – Il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries chiede un test cognitivo per Donald Trump dopo il dibattito. “Non mi è chiaro che sia mentalmente adeguato alla presidenza”, ha detto Jeffries facendo riferimento alle dichiarazioni dell’ex presidente sui migranti che mangiano i cani in Ohio. “E’ difficile seguire alcuni elementi del dibattito quando il candidato repubblicano inventa la storia su persone che mangiano gatti e cani”, ha messo in evidenza Jeffries.

