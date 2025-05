Il leader di opposizione venezuelana Gonzalez in ospedale

agenzia

Ricoverato a causa di un improvviso calo di pressione

CARACAS, 05 MAG – Il leader dell’opposizione venezuelana, Edmundo González, 76 anni, riconosciuto come presidente eletto da numerosi Paesi occidentali, e rifugiato in Spagna dal settembre scorso, è stato ricoverato in una clinica di Madrid. Lo ha annunciato lo stesso esponente politico sui suoi social network. “Voglio informare tutti i venezuelani che sono stato ricoverato in ospedale a causa di un improvviso calo di pressione. Fortunatamente il mio stato di salute è stabile e sto ricevendo le dovute cure mediche in un ospedale pubblico spagnolo”, si legge sui profili X e Instagram del politico. González, ha chiesto asilo in Spagna a causa delle persecuzione dell’establishment chavista, che ha proclamato la vittoria di Nicolas Maduro senza esibire le prove della vittoria nelle urne elettorali, nonostante il pressing della comunità internazionale.

