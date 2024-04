Il libro di memorie di Navalny uscirà in ottobre

agenzia

La moglie, testamento al suo impegno contro la dittatura

NEW YORK, 11 APR – Prima di morire in carcere Alexei Navalny ha scritto un libro di memorie che sarà pubblicato in autunno. Intitolato ‘Patriot’, il libro sarà pubblicato negli Stati Uniti da Knopf il 22 ottobre. Nel volume Navalny racconta la sua storia con le sue parole: “è un testamento alla sua vita, ma anche al suo impegno incrollabile a combattere la dittatura”, ha detto la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya.

