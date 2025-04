Il maestro della robotica giapponese visita il Padiglione Italia

agenzia

Ishiguro: 'Sono innamorato del vostro Paese'

OSAKA, 16 APR – Il maestro della robotica Hiroshi Ishiguro, direttore dell’Intelligent Robotics Laboratory all’Università di Osaka, ha visitato il Padiglione Italiano a Expo 2025 Osaka. “Ho una forte relazione con l’Italia, sono innamorato del vostro Paese”, ha detto Ishiguro mentre visitava per lo spazio accompagnato dal Commissario generale per l’Italia a Expo Mario Vattani. Lo scienziato è famoso per avere creato una versione umanoide di sé stesso (Geminoid), mandando il suo alter a conferenze accademiche e facendo recitare suoi androidi a teatro. A lui è dedicato ‘Future of life’, uno dei Signature pavilion (i padiglioni d’autore) dell’Expo 2025 Osaka. Visitando il Padiglione Italia, Ishiguro è rimasto colpito dalla presenza di opere originali come l’Atlante Farnese, così come de “La Deposizione” di Caravaggio. Il professore ha anche apprezzato la presenza dell’opera DieXe, dell’architetto giapponese Kengo Kuma, fatta col vetro di Murano.

