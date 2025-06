Il Messico sarà presente al vertice dei Brics in Brasile

agenzia

Sheinbaum: 'Andrà ministro Esteri'. Collaborazione sui vaccini

CITTÀ DEL MESSICO, 12 GIU – Il ministro degli Esteri Juan Ramón de la Fuente parteciperà al vertice dei Brics in rappresentanza del Messico, ha confermato la presidente Claudia Sheinbaum, assicurando che il suo Paese mantiene una stretta collaborazione con diversi Paesi membri del gruppo. L’incontro si terrà il 6 e 7 luglio a Rio de Janeiro, in Brasile. “Abbiamo solidi rapporti commerciali con la Cina e vogliamo rafforzare i legami con il Brasile, soprattutto perché fa parte dell’America Latina”, ha dichiarato il capo dello Stato, che ha anche annunciato che incontrerà presto il ministro del Commercio brasiliano per promuovere le complementarietà. Sheinbaum ha reso noto durante la sua conferenza stampa mattutina che una delegazione di Serum, azienda indiana leader nel settore dei vaccini, è in Messico per stabilire una collaborazione con la società statale Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex), rafforzando la cooperazione in materia sanitaria.

