Il ministero dell’Istruzione Usa dimezza i suoi dipendenti

agenzia

'Impegno per efficienza, risorse vadano a studenti e insegnanti'

NEW YORK, 11 MAR – Il Dipartimento dell’istruzione annuncia il licenziamento della metà del suo personale. “La riduzione riflette l’impegno del Dipartimento dell’Istruzione per l’efficienza e per assicurare che le risorse siano dirette verso quello che veramente conta: gli studenti, i genitori e gli insegnanti”, ha detto il segretario all’Istruzione Linda McMahon.

