Il ministro Crosetto: «Tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro»

La guerra

«Tali attacchi rientrano nel quadro delle ipotesi operative già considerate nei giorni scorsi dai tecnici della Difesa» ha detto il ministro

«Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso, laddove necessario, lo spostamento preventivo in aree sicure. Tali attacchi rientrano nel quadro delle ipotesi operative già considerate nei giorni scorsi dai tecnici della Difesa, che avevano subito disposto il riposizionamento prudenziale dei contingenti italiani nei teatri interessati. Ad oggi, tutto il personale è quindi al sicuro e non si registrano conseguenze né criticità per i nostri militari impiegati nelle missioni internazionali». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA